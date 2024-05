Päeva kommentaar Mis on ühist dementsel surmakutsaril ja suitsiidikontoril?

Kaks juhtumit, mil pealiskaudsel vaatlusel nagu pole seost. Väikelapse surnuks sõitnud eakas autojuht jäi dementsuse tõttu karistamata ja suitsiidikontori pidaja jäi süüdi, karistuseks tingimisi vangistus. Mis on nende kahe juhtumi kurb ühisosa? Omastehooldus. Ja et see käib inimestel üle jõu.