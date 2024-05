«Tänasel nutiajastul on oluline lisaks vaimule turgutada ka keha, sest just kehalises aktiivsuses on paljudel lastel vajakajäämisi,» ütles Elva linna lasteaia liikumisõpetaja ja kogenud maratoonar Tatjana Mannima, kes on Eestit esindanud Torino ja Vancouveri taliolümpiamängudel ning Sapporo ja Libereci maailmameistrivõistlustel suusatamises.