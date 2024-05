Idufirmad lendasid koos linnavalitsusega Jaapanisse

Süvatehnoloogia suund ettevõtluses on üha kasvamas ja Tartus kui ülikoolilinnas on teaduse ja ettevõtluse koostööks suurepärane pinnas.

«Tartu suurt potentsiaali süvatehnoloogia ettevõtluse vallas on märgatud ka mujal maailmas ja seda tõestab hästi see, et meie ettevõtted on välja valitud Tokyos toimuvale Kiraboshi pitchingule ehk kihutuskõnede võistlusele,» tõdes Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna valdkonnajuht Roomer Tarajev. «Eesti ja Jaapani vaheliste ärisuhete elavnemise taga on paljude organisatsioonide ühine pingutus, aga erilist tänu väärib koostöösuhete loomisel Tokyo Eesti saatkonna äri- ja investeeringute nõunik Oliver Ait, kelle abil hulganisti kasulikke kontakte loonud oleme.»