Kliinikum valis tuleviku tegijad ning pakkus haigla 220. aastapäeva puhul 220 kilo kaaluvat torti

Esimene naistekliiniku patsient tuli kliinikusse enne selle ametlikku avamist – 25. septembril 1805. Ta oli sõdurinaine, kes kõndis kliinikusse Räpinast kaks päeva. Professor Deutch tasus patsientidele selle eest, et neid visiitidele meelitada, et sel viisil üliõpilastele õppematerjali saada. Teada on, et see Räpina naine sünnitas 12. jaanuaril 1806 kahe tooli peal, mis olid kokku seotud. Laps sündis paraku surnuna.