Rattavargad võtsid sel hooajal sihikule Supilinna ja Tähtvere

Tarmo Hopfeldt elab Annelinnas kortermajas, kus on täiesti toimiv fonolukk. Ometi on vargad tema trepikojas korduvalt käinud: mõned kuud tagasi varastati ühelt rattalt ära tagumine ratas ning märtsi keskel läks Hopfeldti tütre jalgratas. «Ratas oli eraldi lukuga kinni, trepikoja fonolukk toimib, kuid ometi suutsid vargad selle öösel vaikselt ära ajada,» nentis Hopfeldt.

Eriti kurvaks teeb Hopfeldti see, et kuigi naabermaja valvekaamera näitab tema maja peale, pole varastatud rattast kippu ega kõppu. «Ma ei ole kuulnud küll, et politsei nende turvakaamera salvestiste vastu huvi oleks tundnud või need läbi oleks vaadanud. Paraku paistab, et kadunuks tütre jalgratas jääbki,» rääkis ta.