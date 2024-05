ELU ISE Koeraga tüdruk, džäss ja tõsised lood, rõõmu kaotamata

Loom oli broneeritud. Anna Lea Haamer aga murelik, kuidas saab tema koer broneeritud olla. Tegi ikkagi taotluse, lootuses, et kui see on tema koer, siis broneering tühistatakse. Kahe nädala pärast tuli varjupaigast kõne, et Viki broneering on tühistatud ja tuldagu vaatama.