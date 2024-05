Kodutu mees keeldub papi- ja paberikonteinerit hülgamast

Tartu Postimees on kirjutanud Aleksandrist 2. ja 26. aprillil. Lugudes on sõna on saanud politsei Tartu piirkonnavanem Siim Linnard, Eesti Keskkonnateenuste Lõuna regiooni juht Mart Laidmets ja Eesti Pakendiringluse juht Alder Harkmann. Samuti Tartu sotsiaaltööteenistuse juhataja Krislin Aleksandroviene.



Kolmekümnendates Aleksander on sotsiaaltöötajaile tuntud mees, temaga on tegeldud eelmise suve lõpust alates ja teda kõigist öömaja võimalustest teavitatud. Ehkki ta on vastu võtnud ka sotsiaalmajutusteenusele tuleku blanketi, on kõik sinnapaika jäänud ja ta eelistab jäärapäiselt ööbimiskohaks kasutada konteinerit.



Väidetavalt õnnestus sotsiaaltöötajal Aleksandriga viimati rääkida 6. mail. Ta sai olulist infot: peavarjuta inimene võib Tartus pöörduda varjupaika Peetri 16c, kus temaga teevad koostööd sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid. Sotsiaaltöötaja olevat kirjeldanud ohte, mida konteineris ööbimine kaasa võib tuua: on tuleoht, sest pakendid võivad kellegi äravisatud sigaretist süttida, lisaks võib konteineri tühjendamine ja kallutamine ööbijale viga teha.



Omaette teema on see, et inimesed, kes tulevad pakendeid ära panema, võivad kodutut märgates ehmuda.



«Aga kuidas sa vägisi inimest aitad, võim ei hakka peale,» oli Krislin Aleksandroviene nõutu. Ilmad lähvad aina soojemaks, neid, kes Peetri tänava varjupaigas on regulaarsed öömajalised, jääb vähemaks, mitte ei tule sinna juurde, lisas ta.



Eilehommikune papi- ja paberikonteiner erines varasemast ainult selle poolest, et seda oligi vahepeal tühjendatud ning pakendeid, mille vahele pugeda, kasinamalt kui muidu. Küsimusele, kas Aleksander tõesti ei ole paremat kohta magamiseks leidnud, vastas mees lühidalt: «Seni mitte.» Ühtlasi andis ta oma olekuga märku, et ei sel ega ükskõik mis muul teemal ta vestlust edasi arendada ei soovi.