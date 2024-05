Petrik Saks: Kuidas puhata vaim välja ehk Tudengite kogukondlikkuse kasutamata potentsiaal

Iga seitsmes Eesti tudeng ei suuda tunda rõõmu. Pea pooled tudengid on loiud, väsinud ja muretsevad üleliia. Kolmandik ei suuda lõdvestuda, nende keskendumisvõime on kahanenud ja nad on kurvameelsed. Tudengite vaimne tervis on allakäigutrepil: viimase kuue aastaga on vaimse tervise probleeme tajuvate üliõpilaste osakaal kasvanud pea viiekordseks, kolmelt protsendilt kuueteistkümnele protsendile. Need tulemused Eesti tudengite kohta avaldas viimane rahvusvaheline Eurostudenti uuring.