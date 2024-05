Elmut Paavel: veel automaksust. No tule taevas appi!

Nüüd on siis ametnike armee jõudnud järeldusele, et registreerimismaksu tuleb igalt margilt ja vanuselt korjata üks kord ja erinevalt. Minu arvates oleks riigil lihtsam ja maksude laekumine on igal aastal suhteliselt samas suurusjärgus, kui kehtestatakse auto ostmisel ja müümisel üks maks sõltumata vanusest ja margist. Oleks riigilõiv, umbes sama kui siis, kui inimene saab uue ID-kaardi või passi. Inimene maksab kindla summa, sõltuvalt sellest, mis riik on kehtestanud.