Voldemar Kuslap tuleb tartlastele lugusid jutustama ja laulma

Ettekandmisele tulevad Heldur Jõgioja, Imre Kálmáni, Arne Oidi ning mitmete teiste heliloojate palad, mis on aastate jooksul Voldemar Kuslapi repertuaari kuulunud.

Voldemar Kuslap (bariton) on laulnud nii ooperites ja operettides kui ka muusikalides kokku üle 100 rolli. Peale Estonia teatri on ta üles astunud ka Nargen Opera etendustes. Ühtlasi on ta palju esinenud estraadi- ja kammerlauljana.