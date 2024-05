Tartumaa omavalitsuste liidu juht Jarno Laur märkis laupäeval tseremoonia tervituskõnes, et emad ei kipu oma muredest rääkima ja lükkavad enda soovid tagaplaanile. Kuidas teil nende asjadega on?

Mina ei jäta oma soove ja nõudmisi tagaplaanile. Ma ikka vaatan, et ka minu tass oleks täis. Seepärast käingi näiteringis ja olen aktiivne. Mõni võib mõelda, et pigem kasvatagu ma oma lapsi, aga ma pean vaatama, et ka minu tass püsiks täis.