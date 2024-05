Hiljuti mitme miljoni euro eest laienenud koolimaja vaevab taas ruumipuudus

Sel nädalal rääkis Tartu valla muusikakooli direktor Ele Sonn Tartu Postimehele, et vald otsib Kõrveküla põhikooli ruumipuuduse tõttu muusikakoolile uusi ruume. Arutluse all oli ka peatselt valmiv klaasfassaadiga büroohoone kohe Kõrveküla kalatööstuse kõrval. Sonni sõnul pole aga büroohoone muusikakoolile siiski sobiv, sest on ehitatud hoopis teisel otstarbel.

Ruumipuudus kimbutab tõesti mõlemat kooli, tõdes Tartu vallavanem Jarno Laur. Praegu on osa valla muusikakoolist põhikooliga ristkasutuses. See tähendab aga, et muusikakoolis algavad tunnid hiljem ning see seab piirid huvihariduse pakkumise võimalustele.

Laur rääkis, et muusikakool on ammu soovinud suurendada vastuvõetavate laste hulka, aga kuna ruumi pole, siis on see olnud võimatu. «Praegu on valla muusikakooli sissepääsemiseks latt väga kõrgel,» lisas vallavanem.

Tartu vallavolikogu maikuisele istungile esitab vallavalitsus eelnõu, milles pakutakse välja koolimaja ruumipuuduse lahendamiseks soetada moodulmaja. Laur selgitas, et muusikakoolile ruumide rentimine poleks majanduslikult kasulik, vaid suur kulu.

Vald loodab probleemi leevendada 2025. aasta sügisel valmiva Raadi hariduskeskuse lasteaia hoonega. «Soovime, et Raadi lapsed käiksid Raadi koolis ja Kõrveküla koolis jääb lapsi siis vähemaks,» selgitas vallavanem. Ülejärgmisel õppeaastal on kavas võtta Raadi kooli vastu kolm esimest klassi.