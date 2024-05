Midrimaa lapsed avavad Nooruse galeriis kunstinäituse

Piilu rühma õpetajad on veendunud, et selleks, et seemnest kasvaks taim, tuleb olla kannatlik, taime sobivates tingimustes hoida ja teda armastada. Kunstiseeme ehk huvi kunsti vastu on meie poolt külvatud, oleme lastega Nooruse galeriid külastanud kahe aasta jooksul korduvalt, rääkisid õpetajad.

Pallase galeriisse on lasteaialapsed alati oodatud ja neid seal soojalt vastu võetud. «Võib-olla vaatame aastate pärast siin galeriis mõne noore kunstniku näitust, kelle huvi kunsti vastu sai alguse just siit ja just praegu. Tõeline põlvest põlve huvi edasiandmine on aga meil pea peale pööratud – lapsed toovad näitustele oma vanemaid, mitte vastupidi,» on õpetajad tähele pannud.