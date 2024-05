Tartu tegi tasavägises korvpallilahingus võimsa lõpu ja seljatas taas Pärnu

Tartu peatreeneri Priit Vene sõnul leiti lõpuminutitel oma kohad üles ja realiseeriti need ära. «Tegime täna kaitses mõningaid korrektuure,» märkis ta esmalt. «Kuna Pärnul on pall palju Posti käes, siis tema teeb oma numbrid ära ja ega me teda pikale maha joosta ei saa, et ta midagi ei teeks. Me peame keskenduma teistele meestele ja vaatama, et nemad pahandust ei teeks,» jätkas Vene seejärel.