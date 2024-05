Keskealised mäletavad neid kõhklusi ja vaidlusi, mis olid ühinemisreferendumi eel. Aga vähestel on nüüdseks kõhklust, kas teisiti oleks parem. Või veendumust, et teisiti oleks õigem. Jah, on irvitatud banaanikõveruste normimise üle ja kirutud, kuidas kraanikausinõue sundis maapoode sulgema, on räägitud hoomamatust bürokraatiast.