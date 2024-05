Muuseumid ootavad külla emasid ja vanaemasid, selgub ka Tartumaa aasta ema

Eesti Rahva Muuseum (ERM) kutsub emadepäeva eel, laupäeval kõiki perepäevale. Mai perepäev on pühendatud emadele ja sõpradele ning muuseumisse saab tavapärasest poole soodsamalt. Kell 12.30 algab muuseumis peretuur ja töötuba «Täitsa sürr!», mis on mõeldud lastele koos vanematega. Samal ajal on võimalik Hurda saalis vaadata Ukraina filmi «Must ronk».