Linnavolinik Nikolai Põdramägi tagasi Keskerakonnas

Põdramägi ütles, et seda, mida talle süüks pandi, pole ta teinud. Nüüd on aeg ka edasi läinud ja teda kutsuti erakonda tagasi, lisas ta.

Erakonnast välja astunud Põdramägi jäi volikokku edasi ja jätkas ka koostööd keskerakondlastega. Keskerakonnal on nüüd Tartu volikogus kolm liiget: lisaks Põdramäele ka Narva linnapea Jaan Toots ja endine Tartu abilinnapea Artjom Suvorov. Seda on siiski kaks vähem, kui on vaja fraktsiooni moodustamiseks.