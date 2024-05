«Olen konservatiivsete väärtuste austaja lapsest saadik, mind on nii kasvatatud, ja ma arvan, et Eesti asja ajada tuleb,» ütles Loone Ots. «Ma ei tahtnud jääda kõrvalseisjaks pärast EKREst lahkumist. Leidsin, et ma ikkagi peaksin midagi tegema, mitte ainult kõrvalt kritiseerima. Programmiliselt kõige lähem tundus mulle Isamaa.»