OTSE Europarlamenti pürgijad vaidlevad Genialistide klubis rohepöörde üle

«Rohelepe on euroliidu pikaajaliste eesmärkide osa ning on aeg, et mõistetaks selle olulisust ning nähtaks rohepööret kui kasu toovat võimalust,» selgitas Saksing. «Eesti riik on viimastel aastatel kliimapoliitika tegemisel seadnud sihte ning sõnastanud sätteid, nüüd on aeg astuda praktilisi julgeid samme. Digipööre oli Eesti edulugu ning rohepööre võiks olla Eesti järgmine tähis eristumisel ja teistele riikidele eeskujuks olemisel.»