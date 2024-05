Kajar Lember: kuritegu või heategu? See on küsimus

Inimesed, kes olid selle majaga lähemalt tutvunud ja oskasid arvutada, kui palju ümberehitamine maksma läheb – vahet pole, milleks –, olid pigem vastu, sest oli selge, et linna vaatest oleks see suhteliselt mõttetu investeering. Minagi suutsin ainsa sisulise omandamise argumendina näha võimalust ehitada haridusasutus, aga samas piirkonnas on veel üks linnale kuuluv «tühi auk», mida pole suudetud siiani lähedal asuva kooli tarvis täis ehitada, ehk küsimusi oli rohkem kui küll.

Riigi huvi oli selge: saaks sellest majast lahti ja mida rohkema raha eest, seda parem. Mõeldud, tehtud – pandi oksjonile! Linn soovis siiski, et see müüdaks Tartule otsustuskorras, aga lõpuks oli ka valmis oksjonil osalema, kui muud varianti polnud. Aga võimetele vastava summaga, et mitte üle maksta, kuigi vahel on ka see avalikes huvides vajalik. Nüüd ei olnud asi kindlasti seda väärt.