ARVUSTUS Kuidas kujutada keerukust?

Minu humanitaarne tõlgendusi otsiv aju püüab kohe leida sümboleid, mille külge tähendusi haakida. Kuid mulle näib, et kunstnik provotseerib teistsugusele suhtlemisele. Ta pole püüdnud maalida sümboleid, mis kõneleksid vaatajale juba tuttavaid lugusid, vaid pannud lõuendile selle, mis on tema enda hääl, subjektiivne kujunditaju. Isegi kui ma ei tea, mida autor täpselt silmas pidas, on mul võimalik siin midagi ära tunda, sest see maailm, mida ta kujutab, on kooskõlaline.