Vanemuise tänava müür saab värskendust

«Tegelikult on tegu päris väikese tööga,» märkis Tartu linnamajandusosakonna juhataja asetäitja Andres Pool.

Ehitusmehed valavad uue betoonist kaitsevöö, et vesi kivide vahele ei saaks. Lisaks täidetakse kivide vahed uue mördiga.

Tööde lõpptähtaeg on 20. juuli. Et müürivigade parandus on juba alanud, kulub ilmselt siiski pigem paar nädalat kui mitu kuud, arvas Pool.