Taani kunstniku loodud Päikesepaiste pere peletas pimeduse

Per William Petersen avas Tampere maja galeriis oma teoste näituse.

Aastal 2006 Eestisse kolinud taanlasest skulptor ja maalija Per William Peterseni (68) näitus Tampere maja galeriis koosneb kujudest, mida ta nimetab Päikesepaiste perekonnaks. See oli kunagi Pimeduse perekond, kes mõistis maa peale laskunud pimeduses, et peab tegutsema ega tohi lasta pimedusel ja hirmul end halvata.