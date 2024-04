Henn Uuetoa: eks tuleb siis toidupanga töö üle võtta

Aktsionär ma pole, kuid see vähene seljataguse kasvatamise kogemus on üht mulle juba õpetanud: olgu ettevõte kui tahes hingelähedane, omanike käekäigul on selle arengus suur roll. On siis toidupanga praegune suund ka areng või hoopis jalgalaskmine? Ega seda veel teagi.

Kuid murelikuks ei tee mind see, kus ja mismoodi toidupank järgmisel kuul toitu jagama hakkab. Noh, nagu ettevõtluses ikka – tee valigu ettevõte ise, peaasi, et see mu panustatud raha kasvama paneks. Toidupangaga on sama lugu, sest kokkuvõttes huvitab mind ikkagi see, mis mu soetatud ja poetatud makaronipakist, konservikarbist või tangukotist saab. Suuremat kogust, nagu aktsiatesse pandud raha puhul, ma tagasi ei oota. Tahan vaid, et abivajajal saaks kõht täis!