Tehnoloogiaettevõte Wise premeeris taas üht silmapaistvat Tartu ülikooli naistudengit

IT on olnud Säde Pesti sõnul valdkond, kus ta on saanud tõeliselt oma võimeid näidata. Ta tunneb, et stipendium annab talle rohkem võimalusi toetada naisi, kes on kogenud diskrimineerimist – midagi, mida Säde on tundnud omal nahal, olles transsooline. «Olen äärmiselt õnnelik, et Eesti ühiskond on tänu huvigruppide aktiivsusele liikumas suunas, kus sugu ei tähenda enam märget sünnitõendil, vaid on osa iga inimese enesemääramise õigusest,» ütles ta.