Jens Raavik: rehvid ei ole nagu iPhone

Rehvid ei ole nagu iPhone, mis tuleb esimesel võimalusel uue vastu välja vahetada. Eeldusel, et kõigil autojuhtidel on vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, peaksid nad suuremas osas olema vähemalt 18-aastased või vanemad, ometigi on iga kevade alguses ja sügise lõpus tunne, et pooled liiklejad oleks justkui eile sündinud.