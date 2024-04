Tulevased estronaudid panevad Tamme gümnaasiumis proovile oma taibukuse

Täna on olulised on loogika mõistmine ja vaimne vastupidavus.

Kolmandasse vooru pääsenuid ootab 4. mail ees füüsiline katse Tallinnas sisekaitseakadeemias. Kokku on voorusid viis, mille järel valitaksegi 10 (lisaks kaks varumängijat), kes lendavad augusti lõpus Lõuna-Prantsusmaale nullgravitatsiooni lennule. Stardini on jäänud 127 päeva.

Neljas voor leiab aset juulis ja see on nagu lennuakadeemia kutsesobivustest, mille katsed puudutavad ruumilist mõtlemist ja psühholoogilist analüüsi. Viiendas voorus, mis on augustis, järgneb intervjuu hindamiskomisjoni liikmetega ja meditsiiniline ülevaatus, et veenduda, kas noore tervis on niisuguseks katsumuseks ikka piisavalt tugev ja hea.