GALERII ⟩ Septembris Raadil uksed avav Selver sai nurgakivi

Tartu valla arhitekti Egle Nõmmoja sõnul on piirkonda lisandunud hulgaliselt elanikke ning nüüd oodatakse, et iga päev vajalik oleks lähikonnas kättesaadav.

«Hoone valmimine saab võimalikuks, kuna pikaaegne koostööpartner Selver tuli Kaarsilla Kinnisvara ideega kaasa. Selle tulemusena on ühises koostöös valmimas juba kuues kauplus. Meil on hea meel, et saame koos panustada Raadi piirkonna arengusse,» rõõmustas Kaarsilla Kinnisvara tegevjuht Made Vares.