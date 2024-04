Oleks aeg saata tööle kõik need noored hinged, kes veel mingil põhjusel leiba ei teeni või koolis ei käi, otsustas Tartu linnavalitsus. See tähendab, et enam kui tuhat alla 30-aastast inimest on tudengilinna jooksutanud sellisesse ummikseisu, kus tuleb nende tööturule toomiseks kaasata euroraha.