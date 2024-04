Lastekirjandus andis mullu kopsaka saagi

2023. aastal ilmunud lasteraamatutele, mille on kirjutanud eesti autorid, tegi Lapsepõlve auhinna žürii ringi peale raamatu ja roosi päevaks, 23. aprilliks. Žürii tõdes, et 140 ilmunud raamatu põhjal võib öelda, et Eesti lastekirjandus on küll tugev, aga praegusel juhul pigem ilma eredalt silmahakkavate teosteta. Häid raamatuid, mida käest pannes oli naeratus näol, aga jagus.