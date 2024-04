Priit Lomp: energeetikamurest saab jagu ka Eestist tuumariiki tegemata

Arutelud tuumajaama rajamise üle on taas hoo sisse saanud. On hulk ettevõtjaid ja poliitilisi jõude, kes näevad Eestit tulevase tuumariigina. Ent on hulk teadlasi, ettevõtjaid ja poliitikuid, kes tuumaenergiat ennast kindlasti ei pelga, aga kelle peamine küsimus on, kas Eesti tegelikult vajab vältimatult tuumajaama. Tuumaenergia arendamise kasuks räägib mitmeid plusse, sealhulgas kliimat puudutavad.