Kristel Loos: erilised lapsed kogukonnas

Imeline on iga lapse sünd, kuid missugusena ta siia sünnib ja kuidas ta keskkonda sulandub, seda näitab aeg ning meie panus ja suhtumine lapsesse. Me eeldame ja loodame, et laps on terve, kohaneb eakohaselt igapäevaste rutiinsete tegevuste rütmiga ja saab hakkama nii, nagu «kõik teised lapsed on saanud». Kuid mis saab lapsest, kes on sündinud erivajadusega või on «veidi teistsugune»?