Kodust pagenud lapsed leiavad endale tihti varjupaiga ohtlikes tondilossides

Hea on kinnisvara omada, aga kahjuks ei taha kõik selle eest vastutada, nentis politsei Jõgeva piirkonnagrupi juht Jana Õim. Sellega peab ta silmas tõsiasja, et Jõgeva linnas ja selle lähiümbruses on mitmeid tühjana seisvaid ohtlikke hooneid, mis meelitavad sinna kolama lapseohtu noori.