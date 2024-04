Et ootamatult kaela sadanud ülekulu katmiseks raha leida, otsustas linn mitut teist projekti kärpida. Ühtlasi lükkub kahe raudteealuse jalakäijate tunneli ehitus vähemalt aasta võrra edasi.

Tee-ehitus läheb kallimaks suuresti ühe liiklussõlme, Puiestee ja Raatuse tänava ristmiku uue lahenduse pärast, selgitas teedeteenistuse juht Oleg Lužetski. «Algses projektis ei olnud plaanis sinna foore paigaldada. Aga neid on ikkagi vaja, sest tegemist on teelõiguga, kus on tihe liiklus ning jalakäijatel ei ole seda võimalik ohutult ületada,» jätkas ta. Ainuüksi fooride paigaldamine lisas tee ümberehituse maksumusele pool miljonit eurot. Ka tuleb ristmik ehitada plaanitust laiem.