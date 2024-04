Jaan Toots Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks ei kandideeri

Jaan Toots asus mullu sügisel ka Narva linnapea kohale, kuid on näha, et suurem osa Tootsi aega ja auru läheb piirilinna juhtimisele ning ülikoolilinna jõuab ta pigem harva. «Tööd on palju, Tartusse jõuan ainult nädalavahetustel,» tunnistas Jaan Toots.