Loodusvaatluste huvilised on oodatud Tartusse vaatlusmaratoniks valmistuma

Osalejad saavad ülevaate, mida erinevate liikide vaatlemisel silmas pidada ja miks oma vaatlustest teada anda. Tehakse ka loodusvaatlusi ja sisestatakse need Plutof GO nutirakendusega eElurikkuse andmeportaali samamoodi nagu vaatlusmaratonil juunikuus. Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Kohtumist saab osaliselt jälgida ka veebis.