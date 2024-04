Toidupanga tüli ajas ka sotsiaalministeeriumi ärevile

Eesti toidupank ja maakondlikud toidujagamise keskused on omavahel tülli pööranud.

Lisaks Tartu- ja Valgamaa toidupankadele on SA Eesti-Hollandi Heategevusfond ehk Eesti toidupank pööranud tülli veel kuue maakondliku partneriga. Kuigi töö kohalike toidupankadega jätkub veel nädal aega, on tulevik ebaselge. Ka sotsiaalministeerium, kellega Eesti toidupank on hankelepingu sõlminud, tunneb muret, kuidas töö uuest kuust jätkub.