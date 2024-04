Riigieksam käis veel pastakaga

«Kirjandi teemad olid sel aastal vähemalt mulle väga sobivad, kuna need andsid võimaluse kirjutada väga laiast teemast, aga just selles võtmes, milles õpilane end ise mugavamalt tunneb,» ütles Miina Härma gümnaasiumi abiturient Emili Puusepp, kes valis kirjanditeemaks «Kuidas saab looja oma loominguga muuta ühiskonda?».

«Samas on koolikaaslaste pealt näha, et kasvõi need, kes enne eesti keele eksamit sotsiaalmeedias kirjavigadega kirjutasid, on nüüd eksamiperioodil palju paremaks kirjutajaks saanud. Ja see jääb kogu eluks,» kiitis abiturient.