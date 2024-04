Väärikate ülikooli konverents arutleb selle üle, kuidas kaasata eakaid inimesi tõhusamalt ühiskonnaellu

Tema sõnul on väga tähenduslik see, et ülikoolis õpetatakse nii põhikooliealisi, kes alles valmistuvad sisseastumiseks ülikooli, kui ka neid, kel õpingutest pool sajandit möödas. «See annab ülikoolile laiema vaate kogu ühiskonna vajadustest ja huvist,» leiab Valk. «Viisteist aastat on just selline vanus, mil hakkab tekkima arusaam sellest, kuhu on soov ja võimekus edasi liikuda. Väärikate ülikool on läbinud väärika teekonna, alustades kahe loenguprogrammiga, millest on nüüdseks saanud 16.»