INTERVJUU ⟩ Anna Hints: «Sannapäiv» püüab piiluda maskuliinsuse mõrade vahele

Esiteks on erinevus juba see, et «Savvusanna sõsarad» on täispikk dokumentaalfilm, aga «Sannapäiv» on lühimängufilm. Neid kaht ühendab see, et tegevuspaik on suures osas suitsusaun. Teemade poolest jätkab «Sannapäiv» meheks olemise küsimuse käsitlemist, mida analüüsis meie film «Eesti mees» (lühidokumentaalfilm, esilinastus tänavu 25. veebruaril ETVs – toim). «Sannapäiv» vaatleb maskuliinsust ja püüab piiluda selle mõrade vahele. Aga see pole kohe kindlasti mitte «Savvusanna velekesed» – et nüüd on saunas mehed ja räägivad. Pigem on see film kõigest sellest, mida ei räägita.