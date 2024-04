VIDEO ⟩ Kuidas pääseb pime teatrisse? Võtab valge kepi, ja läheb

Kas nägija on kunagi mõelnud sellele, mitu trepiastet on Vanemuise teatri väikse maja peasissekäigu ees? Või mispidi uksed avanevad ja kui kõrgel on ukselink? Vaevalt. Nägija ei pea selle üle juurdlema, koha peal paistab, kuidas asjad käivad. Aga pimedal inimesel on niisugune teadmine hädavajalik.