Illustraator ja graafikadisainer Masha Kanatova, kes oma teoseid avaldab nime Lambaliha all, on lugejate ette andnud koomiksiraamatu «Juhmard» ja esitleb seda 23. aprillil. See on lõikavalt valus raamat, sest peateemaks on seksuaalne, füüsiline ja psühholoogiline perevägivald, mille käes kannatanud lapsed võtavad trauma kaasa oma täiskasvanuellu.