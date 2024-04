Toidupank kavandab ülikoolilinna Lõuna-Eesti suurimat keskust

Eesti toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn märkis, et uus keskus võiks asuda võimalikult kesklinna lähedal ja laoruumid peaksid olema 200–500 ruutmeetrit. Ta lisas, et laoruumide eest saab toidupank tasuda mõistlikku hinda. Mis on «mõistlik hind», ta ei öelnud. Uuetel ruumidel peavad olema suured uksed ning hea ligipääs. Tartu linnalt ei ole toidupank uueks keskuseks toetust küsinud. Seni on Tartu toidupank toimetanud Peetri tänaval.