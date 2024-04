EKRE heidab linnavolinikule ette rollikonflikti: ühel pool lauda tellib, teisel pool annab kätte

EKRE fraktsiooni juhi Silver Kuusiku Hiobi umbusaldamist nõudvale pöördumisele eelnes arupärimine tema tegevuse kohta. Sotsist abilinnapea Elo Kiivet vastas sellele volikogu eilsel istungil. Kiivet selgitas pikalt probleemi õiguslikku olemust ja toonitas, et küsimus on eeskätt riskide maandamises.

«Linnavalitsuse hinnangul on kehtivas õiguses olemas kõik vajalikud meetmed ja käitumisjuhised selleks, et ametiisikute erinevates rollides valitseks selgus,» rääkis Kiivet. «Kehtiv õigus tugineb ametiisiku enda enesekontrollile, vastutusele ja huvide konflikti olukorras aktiivsele tegutsemis- ja teavitamiskohustusele. Linnavalitsuse ülesanne on jälgida, et Mart Hiobi selliste erinevate rollide pinnalt tekkivad kokkupuuted linnavalitsuse erinevate teenistujatega oleksid võimalikult läbipaistvad ja kontrollitavad ning et linnavalitsuse teenistujad ei tunneks end survestatuna või mõjutatuna Mart Hiobi positsioonist linnavolikogu liikme ja keskkonnakomisjoni esimehena.»