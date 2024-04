Tanel Tein: linnarahvas ei pea spikerdama! Abilinnapeal tuleb tagasi astuda

Paraku eksamil spikerdada ei tohi ja selles jään oma arvamusloos (Tanel Tein, «Süku detailplaneeringu eskiis on poolik ja hämab juba eos») öeldu juurde: «Linnavalitsuse ruumiloome osakond ja vastutav abilinnapea on selgelt lati alt läbi jooksnud ning detailplaneeringu ala puudutavad lahendused on läbi töötamata, puudulikud või lausa olematud. Juku saadetaks korduseksamile.» Teisisõnu, abilinnapea peab oma tegemata töö eest vastutama ja tagasi astuma.