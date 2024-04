Telesaate «Rakett 69» võitja nokitseb Tartus vanaisaga juba väiksest saati

Lisaks on tema eeskuju füüsikaõpetaja Riina Murulaid, kes annab Türksoni sõnutsi tundi alati nii hea tujuga, et see on suisa nakkav, mistap tahaks noor mees omada samasugust võimet inspireerida õpilasi ning sütitada neis uudishimu füüsika või tehnoloogia vastu.