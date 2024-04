Juhan Kolk Holmi planeeringust: mõistlik oleks läbi rääkida, mitte kasutada absurdse lahenduse läbi surumiseks jõupositsiooni

Holmi planeeringu teemal on toimunud mitmeid arutelusid nii linnavalitsuse kui ka volikogu vastavate teenistustega ja mõni aeg tagasi kutsusite Teie linnapeana kokku isegi vastava ümarlaua raekojas, kus jõuti ühisele arusaamisele, et planeeringuga saab edasi liikuda ainult olemasolevate kinnistute omanikega koostöös ja teineteisemõistmise ning lahenduste otsimise õhkkonnas.

Kahjuks pole selle nõupidamise vaim jõudnud raekojast kaugemale. Planeeringuteenistuse soov jätkata vägisi selle kunagise õnnetu «võidutöö» poolt pakutud lahendusega on meile arusaamatu ja vastuvõetamatu, sest lähtetingimused, mille alusel toimus eelmine konkurss, on tänaseks muutunud.

Kogu selle uuenenud andmestiku baasil on meie arvates ainus võimalus korraldada uus arhitektuurikonkurss või vähemalt uus planeeringukonkurss. See võiks toimuda ühe etapina detailplaneeringu protsessist või enne seda.

Küsimus on nimelt selles, et eeltoodud lause kohta esitasin ma otsese küsimuse teie poolt korraldatud ümarlaual ja sain ühelt linnaplaneerijalt kohapeal vastuse, et mis jama ma ajan, sellist piirangut ei ole ... Tõepoolest, natuke aega hiljem linna kodulehelt üldplaneeringu teksti lugedes oli nimetatud piirang tõepoolest kadunud ... Suureks üllatuseks aga on see lause nüüd jälle planeeringu tekstis tagasi …!!