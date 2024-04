Galerii ⟩ Kodu ootavad kassid läksid trellide taha

Midagi kurja pole kassid teinud, sinna toodi nad kahel põhjusel: et lemmikloomad inimestega harjuksid ning teisalt, et ka vangide vastutustunnet kasvatada, selgitas vangla sotsiaaltöötaja ja Pesaleidja vabatahtlik Airike Jõesaar, kes selle idee taga on. Seesugune ettevõtmine oli tal mõttes juba mõne aasta eest, sest taolised kassitoad on mujalgi maailmas levinud.

Need varjupaigast pärit kassid on musta värvi Pilveke, Keisrinna, Simoone ja Darja, kirju Calista ning hallikas Manivald, kes on kambast ainuke isane. Kõigil on vanust mõni aasta ning neist vaid üks on varjupaigas olnud napilt alla kahe aasta, teised kauem. Nad on pigem arad ja iseseisvad, mistõttu vajavadki inimeste tähelepanu rohkem.