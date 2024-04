Kaks linnasüdame arhitektuurivõistlust läksid vett vedama

Samuti oli natuke vähem kui aasta varem lõppenud arhitektuurivõistlus, mille alusel pidanuks hoo sisse saama Atlantise ümbruse ehk Holmi hoonestamine. Riigimaja, korterid ja ärid, kaldapromenaad. Nüüdseks on kõigile selge, et ka see piirkond on keeruline.

Mõlema võistlusala puhul on ühine, et need on Tartu absoluutses südames ja ka nüüd, 2024. aasta kevadel ei ole jõutud isegi detailplaneeringu algatamiseni. Veelgi enam – süveneb veendumus, et senisel kujul ei ole kumbki neist realiseeritav, kuigi kulunud on aastaid, töötunde ja raha.