Tartumaal kadunud 12-aastane Kristofer leiti üles

Kella 18 paiku andsid lähedased teada, et Kristofer pole peale kooli koju jõudnud ning on teadmata, kus laps olla võiks. Poiss käib koolis Tartus ning läheb tavaliselt kodukanti sõitva bussi peale Pauluse kiriku juurest.

Kristofer on umbes 150 cm pikk. Tal on peas musta värvi müts, jalas kõrgema säärega Nike punase-sinise-valgekirjud tossud, seljas punane seljakott ja kaasas musta värvi sussikott.

Praeguseks on politsei suhelnud lapse vanematega, kes poega kodukandist otsivad. Politsei on suhtluses Hansaliinide bussifirmaga, et kontrollida, kas poiss läks Tartust bussi peale ning kas ja kus ta bussilt maha läks.

Paarkümmend minutit pärast esimese teate saatmist teatas politsei, et poiss on leitud. Last otsinud ema märkas oma poega liikumas Elva maanteel. Lapsega on kõik korras ning ta läks oma vanematega ära koju.